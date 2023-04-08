Сумні новини зранку повідомив глава ОВА Павло Кириленко.

Армія РФ продовжує заходи, спрямовані на знищення українського народу. Черговими обстрілами окупанти повбивали людей у Донецькій області.

За даними глава Донецької ОВА Павла Кириленка, за підсумками доби Україна втратила ще 4 людини. Йдеться про трьох українців у Богородичному та про одну людину у Торському.

Ще 1 людина в області дістала поранення. Загалом станом на ранок 8 квітня армія РФ вбила в Україні 1463 людини. Було поранено 3361 українці. Статистика не враховує жертв у Маріуполі та Волновасі - їх точна кількість невизначена.

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ЗМІ підтвердили загибель 20 тисяч окупантів в Україні

Нещодавно в рамках спільного проекту опозиційних ЗМІ РФ стало відомо, що російська армія втратила на території України щонайменше 20 тисяч своїх "мучеників", які пішли на нашу територію з війною.

Звісно, за даними Генштабу, реальні втрати РФ в Україні значно більші. Проте у розслідуванні врахували лише тих загиблих, яких вдалося зафіксувати поіменно - з'ясувати їхні імена та прізвище. Таким чином станом на 7 квітня в Україні точно ліквідували 19 688 російських військових.

Сьогодні зранку стало відомо, що ЗСУ зробили новий внесок у цю справу й ліквідували ще 570 окупантів. Загальні втрати ворога, за даними Генштабу, становлять 177 680 осіб.

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