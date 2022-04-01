Протягом декількох днів російські військові зухвало блокували "зелений" коридор.

Російські загарбники розблокували евакуацію з Мелітополя Запорізької області до Запоріжжя.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Нарешті автобуси, які евакуюють людей з Мелітополя, виїжджають з міста. Мелітопольці, які щиро люблять рідний край, з нетерпінням чекали на можливість його покинути. А все через те, що російські окупанти перетворили життя мирний людей на пекло", - зазначив він.

Федоров нагадав, що протягом декількох днів російські військові зухвало блокували "зелений" коридор й не давали автобусам в’їхати у Мелітополь.

"За цей час більш як 1000 людей зібрались біля пункту виїзду й чекали евакуацію. Наразі колона з 6 автобусів, 3 вантажівок та понад 300 легкових авто рухається в сторону Запоріжжя", - додав він.

Мер також звернувся до тих, хто ще чекає на евакуацію, і зазначив, що очікується, що незабаром вона стане можливою.

"Ми вже формуємо черговий гуманітарний конвой, який найближчим часом доставить до Мелітополя необхідну допомогу й на зворотньому шляху забере з міста людей. І будемо відправляти такі гуманітарні конвої знову і знову, поки не переконаємось, що всі наші мешканці знаходяться у безпеці", - наголосив він.

Раніше сьогодні під час телемарафону Федоров повідомив, що, за його оцінками, близько 70 -75 тисяч людей наразі залишаються на території Мелітополя.

Росіяни намагаються взяти цих людей в заручники.

"Окупанти роблять все, щоб люди не виїжджали з міста. Ми розуміємо, що їм потрібні заручники. Усіх відпускають лише на Крим. Кажуть, що туди можна доїхати без проблем, але наші люди не хочуть їхати в Крим. Вони хочуть їхати в Україну".

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