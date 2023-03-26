Людей змушують отримувати спеціальні перепустки для вільного пересування, а перед тим, вони ще й мають пройти фільтрацію.

Російські загарбники поставили антилюдську вимогу мешканцям тимчасово окупованого Бердянська (Запорізька область). Нагадаємо, що нещодавно ворожі солдати посили терор у цьому українському місті.

Тепер місцевих українців зобов'язали отримати перепустки, які надають право переміщуватися окупованими територіями Запорізької області, а перед тим, вони ще й мають пройти фільтрацію. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

"У Бердянську окупаційна так звана "адміністрація" видала розпорядження місцевим жителям до 1 квітня отримати в міській комендатурі перепустки для переміщення по тимчасово зайнятих територіях Запорізької області" - кажуть там.

Також Генштаб повідомив, що окупанти навіть зробили розподіл та анонсували, що мешканцям Бердянська доведеться отримувати два окремих дозволи: як на особисте переміщення, так і на транспортні засоби.

Окупанти знущаються з мешканців Бердянська

Нагадаємо, що наразі армія РФ відчуває безкарність на території тимчасового окупованого міста Бердянськ та запроваджує там свої власні "правила" поведінки.

До прикладу, ворожі солдати влаштували справжній рейд по місту. Його кінцева мета - завадити українським дітям навчатися в українських школах онлайн. Окупанти вривалися до будинків українців та перевіряли їхні гаджети.

Також нещодавно місцева "міліція" відкрила вогонь по групі пенсіонерів, які стояли в черзі за виплатами.

Вас також можуть зацікавити новини: