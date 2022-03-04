Запорізька АЕС - найбільша в Європі.

Російські окупанти влучили в перший енергоблок Запорізької АЕС.

Про це заявив представник прес-служби станції Андрій Туз.

Рятувальники не можуть почати ліквідацію пожежі, адже їх розстрілюють впритул.

"Пожежа на Запорізькій АЕС! Вогнеборці не можуть дістатися місця загорання та ліквідувати наслідки - розстрілюють впритул. Вже є влучання у перший енергоблок", - заявив Туз.

Він розповів, що цей енергоблок ще тиждень тому був під'єднаний до енергомережі, а декілька днів тому його перевели у стан планового ремонту.

"Ядерне паливо знаходиться всередині ядерного реактора. Воно ще не вивантажене. Плюс, в центральному залі знаходиться ще басейн перевантаження та витримки ядерного палива, який також містить збірки з ураном та ядерним паливом", - сказав він і наголосив на небезпеці руйнування герметичної оболонки.

Інформації про порушення радіаційного фону поки немає.

Тобто президент Росії Володимир Путін, по суті, вже розпочав ядерну війну, якої так побоювався Захід. Тепер останній має нарешті почати діяти.

Раніше прес-секретар Запорізької атомної електростанції записав відеозвернення, в якому заявив, що Росія веде вогонь по АЕС. Згодом стало відомо, що Запорізька АЕС горить.

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