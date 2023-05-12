Водночас лобові атаки по місту, ймовірно, продовжаться.

Небезпека масштабного оточення сил української армії з боку окупантів в Бахмуті, ймовірно, минула. Міноборони РФ більше не ставить це за мету, а некваліфіковані підрозділи ворога не здатні утримати фланги навколо міста, щоб це здійснити.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Там вважають, що оборонне відомство Росії продемонструвало перші ознаки депріоритизацію зусиль на Бахмутському напрямку ще у січні 2023 року. Про це свідчить припинення вербування на фронт в'язнів ПВК "Вагнер".

Тоді ж в січні засновник формування Євген Пригожин спробував активізувати зусилля "вагнерівців" на напрямку фронту Соледар-Бахмут та розпочав публічно звинувачувати Міноборони РФ у відсутності підтримки.

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Вже в березні короткочасно РФ спромоглася посилити постачання ресурсів до Бахмуту, відправивши на цей напрямок повітряно-десантні війська та танки Т-90. Однак вже 24 квітня Пригожин звинуватив МО у "зраді" та оголосив, що під Бахмутом розгорнули некваліфіковані підрозділи, які не здатні виконувати задачі.

Це призвело до ситуації, що російські фланги біля Бахмута та на інших подібних укомплектованих ділянках фронту стали вразливими для атак української армії, кажуть в ISW.

Також там кажуть, що перегрупування сил ЗСУ в комплексі зі змінами на полі бою можуть свідчити про те, що РФ втратила шанс реалізувати значне оточення українських сил у Бахмуті. Небезпека, ймовірно, минула.

"Сили "Вагнера", ймовірно, продовжать вести лобові атаки в Бахмуті, що дозволить українським військам провести організований відхід із загрозливих районів і не зіткнутися з масштабним оточенням", - кажуть в ISW.

Влада України дала нову обіцянку щодо Бахмута

Нагадаємо, що напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов дав українцям нову обіцянку щодо Бахмута.

Він заявив, що ЗСУ не планують здавати цю "фортецю" росіянам й будуть вести оборону стільки, скільки буде потрібно. Водночас Данілов підкреслив, що Україна не буде ні під кого підлаштовуватися у цьому питанні.

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