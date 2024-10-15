За останній місяць росіяни здійснили прорив на цьому напрямку, наблизившись до міста.

Російські війська підійшли на 2 км до міста Курахове Донецької області. Про це повідомляє військовий аналітик BILD Юліан Рьопке.

У середині вересня Рьопке відвідав прифронтове Курахове, де до війни мешкало близько 18 000 осіб. Тоді російські війська стояли приблизно за 8 км на схід. На початку жовтня вони здійснили прорив, захопивши селище Острівське та вийшовши до берегів Курахівського водосховища. Тепер окупанти знаходяться лише за 2 км від міста та продовжують наступати, попри великі втрати.

"Бої поблизу Курахового стають все більш серйозними. Ми бачимо великий прорив, який було тут зроблено, близько 6-7 км, які пройшли за останній місяць. Це дуже вузька смужка, як змія, якою йдуть на Курахове", - зазначив Рьопке.

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Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що російські війська найближчим часом почнуть наступати на місто Курахове "в лоб", використовуючи велику кількість техніки. За його словами, окупанти планують тиснути на цей населений пункт як з півдня, так і зі сходу.

Натомість експерт Іван Ступак зазначив, що окупанти можуть захопити Курахове без значних зусиль, змусивши ЗСУ відійти від міста, і для цього їм потрібно перерізати ключову трасу, перекривши забезпечення наших військових.

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