На бойовому чергуванні перебувають дев’ять ворожих кораблів.

На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед яких є чотири носії крилатих ракет "Калібр".

Як йдеться в повідомленні прес-центру командування ВМС ЗСУ, окупанти вивели в Чорне море ще один ракетоносій. Як зазначається, в Чорному морі на бойовому чергуванні вже перебувають дев’ять ворожих кораблів. Загальний залп - до 24 одиниць.

В Азовському морі знаходиться один російський корабель без "Калібрів" на борту. В Середземному морі на бойовому чергуванні пребувають до восьми кораблів противника, серед яких є носій "Калібрів". Загальний залп - до 16 ракет.

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Ворожі кораблі в морі

Ввечері 1 липня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували два підводних човна, на борту яких було вісім крилатих ракет "Калібр". Потім у складі корабельного угруповання окупантів кількість ракетоносіїв збільшилось до трьох – до двох підводних човнів приєднався надводний корабель. Сумарний залп "Калібрів" зріс до 16 одиниць.

Ракетну атаку ворог спрямував по Одещині і Миколаївщині: три "Калібри" сили протиповітряної оборони знищили над Чорним морем - влучань не було не допущено.

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