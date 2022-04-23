Ракети поцілили по могилах українців та євреїв.

Під час сьогоднішнього обстрілу Одеси ракети потрапили в один із міських цвинтарів.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Внаслідок ракетного обстрілу зруйновано понад 1000 квадратних метрів території цвинтаря. На фото з місця можна побачити тління території, обгорілі дерева та пошкоджені могили.

"Це теж "денацифікація"? Окупанти, мабуть, бояться навіть мертвих", - прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко інформував, що уламки ракети потрапили на територію одного з цвинтарів у місті і внаслідок цього було поранено жінку.

Також Геращенко повідомив, що окупанти поцілили по могилах українців та євреїв.

.Ракетний обстріл Одеси: що відомо

В проміжку з 14 до 15 годинами 23 квітня російські військові випустили кілька крилатих ракет. Як сповістили у Повітряному командуванні "Південь", вони були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.

Було знищено дві ворожі крилаті ракети та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, які імовірно здійснювали корекцію польоту крилатих ракет.

При цьому 2 ракети вразили військовий об’єкт та 2 влучили в житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський під час великої прес-конференції заявив, що по Одесі було випущено сім ракет, дві з яких вдалося збити. В результаті обстрілу загинули вісім людей, 18-20 постраждали.

Відомо, що серед загиблих - тримісячна дитина та чоловік, який згорів просто у своєму авто біля обстріляного будинку. З-під завалів врятували кількох людей.

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