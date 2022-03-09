50 автобусів заблоковані російськими військовими у Стоянці.

Окупанти зірвали евакуацію з містечок на Київщині, блокуючи проїзд автобусів.

Про це повідомили в Бучанській міськраді.

"Наразі 50 автобусів заблоковані російськими військовими у Стоянці: не дають проїзд колоні. Тривають перемовини, аби розблокувати рух транспорту", - сповіщали в Бучанській міськраді.

Там нагадували, що про "зелений коридор" була домовленість на найвищому рівні.

Зрештою домовитися про пропуск автобусів для евакуації так і не вдалося.

"Евакуацію зірвано! Із Бучі і Гостомеля сьогодні неможливо евакуювати мешканців. Домовитися з окупантами так і не вдалося: 50 автобусів залишаються заблокованими", - зазначили в Бучанській мерії.

Як сповіщав УНІАН, заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко повідомляв, що сьогодні, 9 березня, з 9-00 до 21-00 має функціонувати "зелений коридор" - Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба інформував, що евакуація цивільного населення з цих містечок відбуватиметься через населені пункти Стоянка та Білогородка, звідти - до Києва.

За інформацією Кулеби, до Білогородки вже прибули перші автобуси з евакуйованими з Ворзеля.

"Серед евакуйованих й діти з ворзельского дитячого будинку. Їх терміново перевозять до Київської дитячої лікарні", - зазначив він.

Станом на 17:00 відомо, що із Ворзеля евакуація триває.

"Вже друге рятівне коло зробили водії і перевозять жителів у Київ", - кажуть в Бучанській мерії.

Раніше президент Володимир Зеленський сповіщав, що сьогодні робиться все для продовження роботи гуманітарних коридорів, зокрема, на Київщині.

Він попереджав, що окупанти можуть зривати евакуацію пострілами.

"Суми - Полтава. Ізюм - Лозова. Енергодар - Запоріжжя. Маріуполь - Запоріжжя. Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель - до Києва. Наші урядовці над цим працюють, наші військові створили всі умови. Якщо буде хоч один постріл, - повна відповідальність на окупантах", - наголосив Зеленський.

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