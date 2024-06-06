Морські дрони витіснили ворога з української акваторії Чорного моря, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначає, що одним з його стратегічних завдань є трансформація українського війська у високотехнологічну армію.

Про це йдеться у дописі в його Telegram-каналі. "Вважаю однією із своїх стратегічних задач трансформацію українського війська у високотехнологічну армію, в якій бійці будуть максимально забезпечені технологіями, що допоможе мати не лише перевагу над ворогом, але й головне - зберегти життя наших воїнів", - наголосив Сирський.

Він повідомив, що в рамках цієї задачі провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем. Разом із начальником Генерального штабу ЗСУ генерал-майором Анатолієм Баргилевичем, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та командирами підрозділів вони визначили пріоритети розвитку наземних, морських та повітряних безпілотних систем і окреслили ключові задачі на всіх рівнях.

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"Польові командири, відомі вам за позивними Верес, Мадяр і Ахіллес, мають унікальний бойовий досвід застосування, постачання та налагодження безпілотних систем. Критично важливо мати спільне розуміння подальшого розвитку цих технологій та усвідомлювати виклики, які стоять перед нами", - зауважив Сирський.

Головнокомандувач підкреслив, що ми вже бачили вражаючі результати безпілотних систем та команд, що їх застосовують, зокрема і на гарячому Харківському напрямку. Ба більше, українські морські безпілотники "витіснили ворога з української акваторії Чорного моря".

"Плануємо і надалі покращувати логістику, ланцюги постачання, роботу майстерень, організацію звʼязку, підготовку кадрів, рекрутинг здібних екіпажів у безпілотні підрозділи, дослідницьку та експериментальну роботу, усунення бюрократичних барʼєрів, зокрема, коли йдеться про списання втрачених безпілотників", - зазначив він.

Сирський наголосив, що Сили безпілотних систем - це рід військ, який в умовах нових викликів та реалій мусить постійно удосконалюватись. "Планую регулярно проводити такі зустрічі. Ми будемо гнучкими, динамічними і діятимемо на випередження. Тільки так зможемо збудувати армію майбутнього", - зауважив головнокомандувач.

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Раніше командир підрозділу Terra у складі Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Микола Волохов зазначив, що українські військові працюють над тим, щоб на полі бою максимально замінити піхоту безпілотними засобами.

Він зауважив, що російські війська, які по суті є послідовниками радянської армії, неможливо подолати аналогічною армією, ще й меншою за розміром. Тому, за словами бійця, потрібні інші рішення та інновації.

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