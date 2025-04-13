Її майстерність, глибоке розуміння музики та неперевершене виконання зачаровували кожного, хто мав щастя її чути, зазначають колеги і музиканти.

В Сумах внаслідок сьогоднішнього ракетного удару загинула піаністка Олена Когут.

Про це повідомила Сумська обласна філармонія.

"Сьогоднішня трагедія обірвала життя нашої колеги, талановитої солістки-органістки філармонії, неперевершеної піаністки — Олени Когут. Це непоправна втрата для нашого колективу, для всієї музичної спільноти, для всіх, хто знав і цінував Олену як митця і як людину", - мовиться у повідомленні. Про втрату інформує також і Сумський фаховий коледж мистецтв і культури.

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"Війна безжально забирає найкращих, залишаючи по собі лише порожнечу та пекучий біль втрати. Олена Сергіївна – справжня гордість Коледжу, Сумщини та всієї України! Її талант піаністки та органістки сяяв яскравою зіркою на музичному небосхилі. Її майстерність, глибоке розуміння музики та неперевершене виконання зачаровували кожного, хто мав щастя її чути", - зазначають в коледжі.

Когут очолювала комісію "Спеціального фортепіано" коледжу, працюючи з молодими талантами.

"Для багатьох студентів Олена Сергіївна стала не просто викладачем, а справжнім наставником, мудрим порадником та щирою підтримкою", - зазначається у повідомленні.

Що ще відомо про удар Росії по Сумах

Як повідомляв УНІАН, сьогодні росіяни завдали по Сумах удару двома ракетами, поціливши по середмістю. Наразі відомо про 99 постраждалих, з них - 11 дітей. Загинули понад 30 людей, з них – дві дитини. Багато поранених людей госпіталізовано.

Крім того, у США теж вже відреагували. Так спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що російський удар "переходить усі межі пристойності".

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