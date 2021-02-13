Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Протягом 12 лютого на Донбасі зафіксували сім порушень режиму тиші з боку бойовиків.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

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Російські окупанти обстріляли позиції неподалік Водяного з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Біля Павлополя, на цьому ж напрямку, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Його екстрено доправлено до медзакладу, де воїну надається необхідна допомога.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», ворог двічі застосував безпілотний літальний апарат і скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій ЗСУ неподалік населеного пункту Золоте-4. А поблизу Новолуганського українські захисники зафіксували проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

«Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь», – йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Автор: УНІАН