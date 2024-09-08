Міст отримав значні пошкодження і по ньому заледве зможуть проїжджати легкові автомобілі.

У Курській області РФ ЗСУ завдали ударів по мосту біла села Кариж, внаслідок чого він був зруйнований.

Кадри з ударами опублікував підрозділ Khorne Group зі 116-ї окремої механізованої бригади. А аналітики Mil.in.ua, припустили, що для ураження ЗСУ застосували американську реактивно установку HIMARS або М270.

Міст отримав значні пошкодження і по ньому заледве зможуть проїжджати легкові автомобілі.

Село Кариж знаходиться на березі річки Сейм, за 7 км від російсько-українського кордону та за 12 км на північний захід від районного центру - селища міського типу Глушкове.

Операція в Курській області

Місяць тому ЗСУ зайшли на територію Росії в Курській області. В даний час українські військові утримують понад 1000 кв км території, десятки сіл і районний центр Суджу.

В даний час українські військові проводить операцію з ізоляції району біля міста Глушкове. Там ЗСУ знищують мости і понтонні переправи через Сейм, ускладнюючи постачання російського угруповання, що затиснуте між цією водною перешкодою на заході і півночі, українським кордоном на півдні та наступаючими підрозділами ЗСУ – на сході. За даними видання Bild, в тій місцевості в оточенні можуть опинитися до 3 тис. російських військових.

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