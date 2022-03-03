Наслідки обстрілів у Харкові / скріншот YouTube
Російські окупанти безжально обстрілюють школи і житлові будинки по всій Україні, в тому числі і в Чернігові.
Сьогодні ракетні удари припали по житлових кварталах Чернігова, де відсутні будь-які військові об'єкти. В результаті ворожої атаки постраждали кілька багатоповерхівок (в одну з них скоєно пряме попадання), дві школи та інші будівлі.
В даний час кількість постраждалих встановлюється. Поліція допомагає рятувальникам долати наслідки авіаударів по мирному населенню і документує військові злочини.