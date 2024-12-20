На думку аналітиків, останнім часом Путін часто говорив про свій "Орешник", переслідуючи кілька цілей.

Російський диктатор Путін зациклився на своїй балістичній ракеті "Орешник" як частині неядерного стримування.

Таку думку висловили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW). Вони зазначили, що це стримування одночасно спрямоване на те, щоб змусити Захід ухвалити рішення, вигідні РФ, і надати Путіну відхід від його невдалої риторики про брязкання ядерною зброєю.

На думку аналітиків, останнім часом Путін часто говорив про свій "Орешник", переслідуючи кілька цілей. По-перше, щоб викликати страх і невизначеність щодо шкоди, яку може завдати "Орешник", а по-друге, щоб чинити тиск на партнерів України, щоб обмежити українські удари по військових цілях у Росії за допомогою західної зброї.

Відео дня

"Путін наголосив на неядерних можливостях "Орешника", ймовірно, щоб забезпечити відхід від його ядерної позиції, оскільки дії України та Заходу кидали виклик ядерному брязканню зброєю Кремля кожного разу, коли той її застосовував", - підкреслили аналітики.

Заяви Путіна про "ліщину"

Учора Путін укотре похвалився міжконтинентальною балістичною ракетою "Орешник". Він заявив, що "Орешник" - це "сучасна, дуже нова зброя". Ба більше, Путін запропонував західним військовим провести "високотехнологічну дуель XXI століття" для доведення потужності ракети. "Шансів у Заходу жодних немає, щоб збити ці ракети... Нехай визначать якийсь об'єкт для ураження, скажімо, у Києві, зосередять туди всі свої сили ППО і ПРО, а ми завдамо туди удару "Орешником". І подивимося, що буде", - зазначив Путін.

Вас також можуть зацікавити новини: