У майбутньому Німеччина планує передати Україні 100 танків Leopard 1A5 в рамках проекту, що фінансується спільно з Данією.

Німеччина передала Україні перші основні бойові танки Leopard 1A5.

Про це йдеться в оновленні про військову допомогу для України на сайті уряду Німеччини. Зокрема, до України вже доставлено 10 танків Leopard 1A5. А в майбутньому країна планує передати ЗСУ ще 100 таких танків у рамках спільного з Данією проекту.

Також доставлено ще 20 кулеметів MG3 для важкої броньованої техніки, а саме - танків Leopard 2, бойових машин піхоти Marder та інженерних машин Dachs. Усього таких кулеметів було доставлено 138 одиниць.

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Крім того, додатково доставлено 1305 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм (усього Німеччина доставила 28 тис. 535 таких снарядів) та 2064 димових боєприпасів калібру 155 мм (усього Україна отримала 3248).

Ще Україна отримала нову важку і середню мостоукладальну систему і 12 трейлерів, додатково чотири прикордонно-патрульних автомобілі (усього 163), 10 мобільних радарів наземного спостереження (усього 18), 16 вантажівок Zetros (усього 140) і 100 тис. аптечок першої допомоги.

Танки для України

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що до кінця року Україні ноставлять понад 100 танків. При цьому спочакту Данія і Німеччина планували передати ЗСУ 80 танків Leopard 1 до червня.

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