Диверсант не зміг вимовити слово "паляниця".

Українські військові виявили ще одного диверсанта, який не пройшов перевірку словом "паляниця".

ВСУ попросили його сказати перевірочне слово українською мовою "паляниця", а той відповів: "Полуниця". Момент допиту диверсанта потрапив на відео і швидко розлетівся в мережі.

Діалог ЗСУ з диверсантом:

- Ну скажи, давай, говори "паляниця".

- Так це ж "полуниця" російською.

- Яка н***й полуниця…

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Зазначимо, ВСУ просить мирних жителів і терроборону перевіряти всіх людей у військовій формі. Якщо людина не може з першого разу вимовити слово "паляниця", швидше за все, це диверсант. В такому випадку одразу телефонуйте в поліцію.

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