ЗСУ взяли ще одного диверсанта / REUTERS
Українські військові виявили ще одного диверсанта, який не пройшов перевірку словом "паляниця".
ВСУ попросили його сказати перевірочне слово українською мовою "паляниця", а той відповів: "Полуниця". Момент допиту диверсанта потрапив на відео і швидко розлетівся в мережі.
Діалог ЗСУ з диверсантом:
- Ну скажи, давай, говори "паляниця".
- Так це ж "полуниця" російською.
- Яка н***й полуниця…
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Зазначимо, ВСУ просить мирних жителів і терроборону перевіряти всіх людей у військовій формі. Якщо людина не може з першого разу вимовити слово "паляниця", швидше за все, це диверсант. В такому випадку одразу телефонуйте в поліцію.