Тоді ж в окупованому Донецьку пройде "всеросійський" з’їзд "Захисників вітчизни".

Путінська партія "Єдина Росія" проведе зліт своїх прихильників в окупованому російськими найманцями Донецьку напередодні парламентських виборів в РФ.

Про це повідомляє видання Новости Донбасса.

На заході планують представити "Народну програму", з якою "Єдина Росія" візьме участь у виборах до Держдуми РФ.

На зліт прибудуть ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін, секретар генради "Єдиної Росії" та перший заступник голови Ради Федерації Федерального зібрання РФ Андрій Турчак, депутати "ЄР" і представники місцевих організацій.

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Вибори до Держдуми РФ і реакція України

Напередодні ЦВК РФ схвалила залучення мешканців ОРДЛО з російськими паспортами до електронного голосування на парламентських виборах в РФ, що відбудуться 17-19 вересня 2021 року.

МЗС України закликало Росію скасувати рішення й висловило рішучий протест діям окупантів.

За даними ЗМІ, підконтрольні Кремлю бойовики проводять активну кампанію з реєстрації місцевих мешканців на порталі "Держпослуг". Крім того, окупанти планують організувати підвіз виборців на ділянки у Ростовській області.

Монопольне становище на агітацію в ОРДЛО має тільки одна партія – політична сила Володимира Путіна "Єдина Росія".

Російські паспорти почали роздавати мешканцям ОРДЛО навесні 2019 року після відповідного указу Путіна. Світ не визнає їхньої легітимності.

Автор: Яна Ставська