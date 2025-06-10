Організація масштабної відповіді на операцію "Павутина" була б схожа на визнання того, що Україна завдала серйозного удару по Росії, а цього Кремль намагається уникнути.

Після атаки українських безпілотників на російські аеродроми і знищення безлічі бомбардувальників, українці готувалися до відповідних дій Москви. Однак, як пише CNN, поки що відповідь Росії на операцію України лише викликає питання щодо здатності Путіна загострити війну і домогтися відплати. І, як кажуть аналітики, причиною тому є кілька обмежень, і перше з них - політичне.

Організація масштабної відповіді на операцію "Павутина" була б на кшталт визнання того, що Україна завдала серйозного удару по Росії - враження, якого Кремль щосили намагався уникнути, сказала Катерина Степаненко, аналітик по Росії в Інституті вивчення війни.

Путін також зіткнувся з матеріальними обмеженнями.

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"Відповідь Росії обмежена кількістю сили, яку вона постійно використовує", - сказав Вільям Альберк, колишній співробітник НАТО з контролю над озброєннями, а тепер працює в аналітичному центрі Stimson Center.

Загроза "Орєшніка"

Водночас деякі російські блогери закликали завдати удару з використанням балістичної ракети "Орєшнік", яка була презентована Путіним торік і дотепер використовувалася проти України лише один раз.

Хоча Путін часто хвалить свою нову ракету, у неї обмежене застосування, сказав аналітик Марк Галеотті.

"Орєшнік" дійсно призначений для певного типу цілей. Він не такий точний... і це не знищувач бункерів", - сказав він CNN, маючи на увазі, що ракеті буде важко знищити ключові виробничі та центри ухвалення рішень, які Україна перемістила глибоко під землю. "Якщо ви збираєтеся її розгорнути... ви хочете, щоб у неї була мета, яка гідна назви".

Однією з таких цілей можуть бути Служба безпеки України, яка керувала операцією "Павутина", сказав він.

"Але це не те, що можна зробити швидко", - попередив він. "У певному сенсі Путін уже використав більшу частину наявних у його розпорядженні важелів ескалації, а це означає, що в нього немає можливості для чіткого покарання".

Наступ на фронті

Хоча Путін може бути обмежений у своїй здатності відповісти на вражаючу операцію України однією зі своїх власних операцій, це може не мати значення на полі бою, сказав Галеотті.

Питання в тому, "чи готовий Путін прийняти будь-яку шкоду, яка відбудеться на внутрішньому фронті, саме заради повільного виснаження", - сказав Галеотті.

Операція "Павутина" - новини

Як писав УНІАН, через те, що сталося на російських аеродромах зі стратегічною авіацією, був наляканий Пентагон... США вже працюють над тим, щоб навчитися оборонятися в разі подібних загроз.

Також стало відомо, що російські окупанти почали будівництво укриттів для своїх літаків. Це відбувається на військових аеродромах у Севастополі, Саках, Гвардійському та Кіровському, після успішної операції СБУ зі знищення стратегічної авіації ворога.

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