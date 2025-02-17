Спецпредставник із Близького Сходу Стів Віткофф, який буде на зустрічі, зазначив, що Україна також приєднається до переговорного процесу.

Зустріч високопоставлених офіційних осіб США і РФ для обговорення угоди про закінчення війни в Україні відбудеться вже у вівторок у Саудівській Аравії.

Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією. Видання зазначило, що на цій же зустрічі обговорюватимуть питання і підготовки до саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Путіна.

Видання зазначило, що серед іншого ця зустріч стане ще одним серйозним кроком у поліпшенні відносин США і РФ.

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Журналісти нагадали, що ця зустріч викликала розчарування серед української влади, яка занепокоєна можливістю американо-російського договору в обхід України.

За даними Axios, до складу делегації США увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волц і спецпредставник із Близького Сходу Стів Віткофф. А хто представлятиме РФ поки не ясно, є тільки непідтверджені дані про участь міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Видання зазначило, що в Мюнхені український президент Володимир Зеленський сказав, що Україна не отримала запрошення на зустріч.

Високопоставлений український чиновник сказав виданню, що єдине запрошення, яке Україна отримала, було "через повідомлення в ЗМІ".

При цьому Трамп буквально вчора сказав журналістам, що Зеленський "братиме участь" у переговорах. Також учора Віткофф сказав, що "Україна є частиною переговорів", і додав: "Я не думаю, що йдеться про виключення будь-кого. Йдеться про включення всіх".

Переговори в Саудівській Аравії

Раніше президент Дональд Трамп анонсував зустріч високопоставлених чиновників США, України та Росії в Саудівській Аравії й уточнив, що лідерів країн на ній не буде.

Деталі щодо складу делегацій і конкретної дати зустрічі не розголошувалися.

При цьому в Саудівській Аравії заявляли, що готові прийняти президента США Дональда Трампа і російського диктатора Путіна.

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