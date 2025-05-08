Станом на 11:30 в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" зафіксовано більше 50 боєзіткнень з російськими окупантами.

Російські загарбники продовжують здійснювати активні штурми практично на всіх ділянках фронту. Особливо це відчувається на Покровському і Новопавлівському напрямках. Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

За його словами, він не коментуватиме політичну складову так званого чергового "перемирʼя", оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним.

"Однак, змушений констатувати лише той факт, що у нас в операційній зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" протягом цієї доби станом на 11:30 зафіксовано більше 50 боєзіткнень з противником", - наголосив Волошин.

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Зокрема, за його словами, штурмові дії загарбників відбувалися практично на усіх напрямках фронту.

"Однак більшість боєзіткнень з противником було зафіксовано на ключових напрямках - Покровському та Новопавлівському", - підкреслив Волошин.

"В усіх випадках в рамках оборонної операції наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики і загрози російської армії, які становитимуть загрозу життя і здоровʼя українських воїнів", - відзначив речник.

"Перемир'я" Путіна на 9 травня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін раніше оголосив про так зване триденне "перемир'я", яке мало розпочатися опівночі з 7 на 8 травня. Путін оголосив це перемир'я з метою відзначення 9 травня 80-річчя перемоги Радянського союзу у Другій світовій війні.

Також, Москва погрожувала Україні, що в разі відмови приєднатися до цього "перемир'я", буде "ефективна відповідь".

Водночас президент України Володимир Зеленський розкритикував запропоноване ініціатором війни Путіним триденне перемир'я на 9 травня і наполягає на необхідності повного припинення вогню терміном щонайменше на 30 днів.

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