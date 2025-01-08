Перемир'я в Україні може повторити сценарій Першої світової, - британський полковник

Умовний "Мар-а-Лагський" договорів міг би встановити мир в Україні, але Київ не розраховує на те, що затишшя буде довгостроковим.

Припинення вогню в Україні може призвести до повторення сценарію Першої світової війни, пише колишній офіцер британської армії, полковник Тім Коллінз у колонці для The Telegraph.

Менше ніж за два тижні Дональд Трамп складе присягу як 47-й президент Сполучених Штатів. Світ з тривогою очікує, якими будуть його перші дії, і багато хто вбачає в його обіцянках завершити війну в Україні одну з головних інтриг.

Росія та Україна виснажені майже трирічним конфліктом. Російський президент Володимир Путін, який планував блискавичну війну, зіткнувся з несподіваним спротивом, що затягнувся на роки. Україна, попри героїчний опір, відчуває нестачу живої сили. Однак багато хто вважає, що мир, навіть тимчасовий, може бути корисним. Але якою ціною?

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Історичні паралелі

У 1905 році Росія підписала Портсмутський мирний договір, щоб завершити війну з Японією. Російський флот зазнав нищівних поразок, і країна була змушена модернізувати свою армію. Цей період реформ викликав у Німеччини побоювання, що до 1916 року російська армія стане непереможною, і підштовхнув її до війни в 1914 році.

Мир дозволить Путіну вижити на посаді та отримати певну перемогу, зазначає Коллінз. Цей час він може використати, щоб реорганізувати свої сили, модернізувати армію та вивчити уроки з поразок. Так само, як царська Росія після поразок від Японії, Путін може планувати нові удари, коли його армія буде готовою.

Україна, як і Німеччина у 1914 році, може вирішити, що краще завдати удару, перш ніж Росія відновить свою міць.

Путін вже засвоїв уроки про слабкі сторони Заходу. Він бачить соціальну вразливість, спричинену внутрішніми конфліктами, такими як рух Black Lives Matter або напруженість, пов’язана з імміграцією. За такого сценарію він може уявити, що розділені й деморалізовані західні суспільства можуть стати легкою здобиччю для інформаційних і кібератак.

Теоретично в Європі є багато мільйонів молодих чоловіків бойового віку, але надто багато з них не вважають себе потенційними солдатами, і це може послабити здатність Європи захищатися від можливої агресії, зауважує Коллінз.

Путін, ймовірно, прагнув би відновити старі кордони Радянського Союзу, створивши держави-клієнти в Західній Європі та зміцнивши свій вплив у світі.

Уроки війни в Україні

Війна в Україні змінила правила ведення бойових дій. Нові технології, такі як безпілотники, гіперзвукові ракети, високоточна зброя, а також кібервійна, стали визначальними.

Той, хто зможе домінувати в ресурсній, промисловій і соціальній сферах, зможе виробляти обладнання з технологічною перевагою та перемагати на полі бою. Але навіть найсучасніша зброя не замінить волю до боротьби та перемоги.

Українці, ймовірно, не розраховують на тривалий мир, який може бути досягнутий, наприклад, через умовний "Мар-а-Лагський договір". Вони готуватимуться до наступного раунду війни. Питання лише в тому, як до цього підготується Захід.

Переговори між Україною та Росією - актуальне

Нагадаємо, як писали в The Guardian, вступ Дональда Трампа на посаду президента США може стати відправною точкою для підготовки до мирних переговорів між Україною і Росією.

При цьому зазначалося, що поки що ні Київ, ні Москва не готові до поступок, щоб завершити війну. Так, Путін хоче утримати захоплені території, а Зеленський має намір отримати значущі гарантії безпеки, щоб уникнути подальшої російської ескалації. Серед них - членство України в НАТО або присутність західних миротворців у країні.

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