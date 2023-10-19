"Під Авдіївкою стріляє все, що може стріляти. Іноді така щільність, що по 15 годин не можна висунути голову з бліндажа", - речник 110 ОМБр Антон Коцуконь

Речник 110-ї окремої механізованої бригади, яка відбиває атаки ворога під Авдієвкою Антон Коцуконь розповів УНІАН про втрати росіян, інтенсивність обстрілів та підготовку до нових штурмів.

Антоне, яка зараз ситуація в Авдіївці?

Ворог продовжує наступальні дії. По-перше, намагається перерізати логістичні коридори, через які відбувається постачання Силам оборони України в Авдіївці. По-друге, хоче оточити місто. Росіяни готуються до нових штурмів. Перегруповуються. Накопичують боєкомплект, підтягують сили та засоби.

Ситуація напружена, але воїни 110-ї механізованої бригади, воїни суміжних підрозділів надлюдськими зусиллями тримають рубежі. Легкої прогулянки по Авдіївці у росіян точно не буде.

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"М'ясні штурми" продовжуються?

Після 13 жовтня ворог трохи змінив тактику. Почав використовувати менше бронетехніки, більше ходити в піхотні штурми. Ці штурми проходять щодня. В них ворог залучає невелику кількість особового складу, до взводу. Бронетехніку застосовує на критичних напрямках, там, де хоче прорватись. Також, точково, на цих же напрямках - ССО РФ.

Досі зберігаються постійні обстріли. Все, що може стріляти – стріляє: обстріли ведуться з танків, артилерії, мінометів, гелікоптерів, літаків. Постійно - злива снарядів. На певних позиціях траплялась така щільність, що по 10-12-15 годин голову з бліндажа не можна було висунути. За тиждень було приблизно 115 авіанальотів, у більшості з яких використовували керовані авіабомби. Цими величезними авіабомбами росіяни просто "розбирають" місто.

Ця авіація працює за межами досяжності нашого ППО? Не можна збити?

Чому ж не можна. Сили оборони збили три літаки росіян, шість БПЛА (на момент розмови, - УНІАН). Не можна сказати, що вони літають, як у себе вдома.

І, якщо ми заговорили про втрати, у ворога до 400 вбитих, до 600 поранених. Близько 90 одиниць броньованої техніки (танки, БМП, БТР, броньовані машини). Така кількість - це ще одне свідчення того, які запекли бої відбуваються. Ця техніка не на парад їхала, кожна одиниця стріляла, везла на собі десант.

Була інформація про великі санітарні втрати у ворога. Чув, що поранених залишають на полі бою і вони гинуть. Це правда?

Це звична історія для росіян. Тут - така сама російська армія, яка веде бойові дії такими ж методами, як скрізь. Кажуть, "ми своїх нє бросаєм", але насправді всі всіх кидають. Тут вже нема чому дивуватись.

Чому у ворога таки великі втрати?

Росіяни здійснювали наступ силами трьох бригад, і окрім них застосовували підрозділи з "Шторм-z". Тобто, вони на невеличкому п’ятачку зосередили величезні сили. Але наші бійці миттєво дали відсіч. Всі бригади, які стоять на цьому напрямку, їх зустріли з усього, з чого можна. Вони не змогли подавити нашу артилерію, міномети, танки, які постійно підтримували наших бійців. Крім того, якась частина ворожої техніки підривалася на мінах, а якусь частину знищували піхотинці з РПГ, з ПТУРів.

Як ви ставитесь до того, що Авдіївку починають порівнювати з Бахмутом?

Це ж не якась гра на комп’ютері. Є мільйон чинників, які впливають. Авдіївка - укріплений район з 2014 року. В Бахмуті такого не було. В Бахмуті штурмували "вагнерівці", які не рахувались з втратами. Можна сказати, що і тут не рахуються, але різниця в тому, що, крім "Шторм-z", тут - регулярні російські бригади. Загалом, вважаю, що прямі аналогії проводити неможливо. Кожен напрямок - унікальний.

Влад Абрамов

Влад Абрамов