На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують наступальні дії.

Сили оборони України за добу знищили 75 російських загарбників на Бахмутському напрямку, і 36 - на Куп'янському. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують тиснути на ворога, утримувати ініціативу і вражати його. Ворог намагається потужно відбивати наші атаки, і у першу чергу, використовуючи артилерію. За цю добу ворог здійснив 578 обстрілів, 10 авіанальотів. Загалом відбулося 11 боєзіткнень, в ході яких ми знищили 75 окупантів, 152 зазнали поранення, трьох взяли в полон", - наголосив Череватий.

Крім того, було знищено 2 ворожі бронеавтомобілі, бойову машину піхоти, бойову машину десанту, самохідну артилерійську установку "Гіацинт", один самохідний міномет "Тюльпан", гаубицю Д-30, склад з боєприпасами, склад з паливо-мастильними матеріалами, радіолокаційну станцію "Зоопарк" і 2 безпілотника.

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Череватий відзначив, що російські окупанти зосереджують головні наступальні спроможності на Куп'янському напрямку, масово застосовують артилерію та авіацію.

"За цю добу ворог 603 рази обстрілював наші позиції з усіх видів артилерії, як ствольної, так і реактивної. Здійснив 8 авіанальотів штурмової авіації. Також відбулося 5 атак на Синьківку та Іванівку Куп'янського району. Під час відбиття атак 36 окупантів знищено, 57 отримали поранення і 5 потрапило до полону", - сказав Череватий.

Також знищено 2 ворожих танки, 3 бойових машини піхоти, БТР-80, 2 бойові ремонтно-евакуаційні машини, одну гаубицю "Мста-Б", 2 міномети, безпілотник, 3 польові склади боєприпасів і 2 бліндажі.

Він додав, що окупанти постійно змушені перегруповуватися хоча би через те, що постійно зазнають потужних втрат внаслідок українських ударів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 серпня 2023 року орієнтовно склали вбитими близько 257 тисяч солдатів, у тому числі 500 осіб ліквідовано за минулу добу.

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