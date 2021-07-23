Потерпілих внаслідок інциденту немає.

У Миколаївській області під час навчань "Козацька булава-2021" із проведенням бойових стрільб снаряд відхилися від курсу і розірвався у полі біля населеного пункту.

Про це у коментарі УНІАН повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Анатолій Прошин.

"В ході проведення практичної фази навчань із бойовою стрільбою на полігоні "Широкий лан" відбулося відхилення і падіння снаряду в полі, неподалік населеного пункту, який знаходиться на межі з полігоном. Унаслідок інциденту потерпілих немає. Є незначні пошкодження паркану (приватного домоволодіння), але силами військових були вжиті всі необхідні заходи і надана всебічна допомога з відновлення пошкодженого майна", - сказав Прошин.

За його словами, у даний час претензій до військовослужбовців з боку цивільного населення немає.

Читайте такожДоба в ООС: один боєць отримав осколкові пораненняПрошин уточнив, що снаряд розірвався у полі, а не в населеному пункті.

"Козацька булава -2021"

Міжнародні українсько-британські військові навчання "Козацька булава -2021" тривають на Миколаївщині з 12 по 24 липня. Також у навчаннях беруть участь представники Канади, США, Швеції.

Участь у навчаннях беруть близько 2 тис. військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки з п'яти країн-партнерів.

Головна мета навчань - демонстрація взаємосумісності за стандартами НАТО шляхом зміцнення взаємовідносин між ЗС України та ЗС Великої Британії, об’єднаного планування та спільного виконання операцій.

Автор: Віталій Саєнко