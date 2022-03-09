Харків повністю перебуває під обороною ЗСУ, на Ізюмщині тривають бойові дії.

На Харківщині Збройні сили України спільно з частинами Національної гвардії та Територіальної оборони здійснили контрнаступ на позиції ворога, які обстрілювали околиці Харкова, внаслідок чого частина росіян втекла до лісу.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Наші військові дали чергову відсіч ворогу в напрямку Дергачів. Уночі Сухопутні частини ЗСУ спільно з частинами Нацгвардії та Тероборони перейшли в контрнаступ на позиції артилерії та реактивні системи залпового вогню противника, які систематично обстрілювали околиці міста Харкова", - повідомив він.

Після невдалого супротиву ворог вдався до втечі, при цьому кинув військову техніку у вигляді важкого озброєння.

"Частина особового складу противника вдалася до втечі в лісові масиви в напрямку Бєлгорода, просимо сприяти місцеве населення бути обачними та за можливості сприяти пошуку", - закликав голова ОДА.

Крім того, вночі у селі Андріївна Балаклійського району відбувся бій між військовими Державної прикордонної служби та диверсійно-розвідувальними групами противника.

"Ворог здійснив напад на блокпост. У результаті бою ворожа ДРГ була вщент розгромлена, особовий склад диверсійної групи почав втікати. При цьому кинули посеред поля свого пораненого бойового товариша. Його наші українські військові-прикордонники взяли в полон", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов запевнив, що Харків повністю перебуває під обороною ЗСУ.

"Ворог не робить активних наступальних дій, продовжує наносити ракетно-бомбові удари по житловій інфраструктурі на окраїні міста", - додав він.

Також зауважується, що за минулу добу російські окупаційні війська здійснили понад 50 артилерійських обстрілів та наносили обстріли із реактивної системи залпового вогню по районах Олексіївки, П'ятихаток, Бєлгородського шосе, Холодної гори, Дергачів, Північної та Південної Салтівки.

"Приблизно о 21.25 відбувся авіаналіт винищувачів противника з міста Бєлгород РФ на місто Ізюм. Але в результаті злагоджених дій підрозділів Протиповітряної оборони ЗСУ літаки відступили і взяли зворотній курс. Втрати серед особового складу ЗСУ відсутні", - повідомила голова ОДА.

Він також констатував, що на Ізюмщині тривають бойові дії. "Противник наводить понтонно-мостові переправи через р. Сіверський Донець та Берека", - додав Синєгубов.

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