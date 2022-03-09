Чоловіків, які вступили з ними у суперечку, як стверджують місцеві, розстріляли.

У Чорнобаївці Херсонської області російські загарбники стріляли по цивільних.

Про це Радіо Свобода розповіли місцеві мешканці.

Росіяни розграбували сільський магазин і викрали алкоголь. У стані сп’яніння терористи відкрили вогонь по будинках людей.

Чоловіків, які вступили з ними у суперечку, як стверджують місцеві, розстріляли. Точна кількість загиблих невідома. Люди у селі налякані, наразі здебільшого ховаються у підвалах.

Видання звертає увагу, що 7 березня командування морської піхоти заявило про знищення українським військом понад 30 російських гелікоптерів на аеродромі у Чорнобаївці.

З початку війни Росії проти України терористи обстрілюють житлові квартали й бомбардують мирні міста. За весь час широкомасштабних бойових дій унаслідок окупанти вбили понад 470 цивільних і ще понад 800 людей поранили.

Через постійні вогневі провокації й обстріли багато тимчасово захоплених населених пунктів залишаються у фактично заручниках росіян. Терористи не дозволяють евакуацію населення й блокують поставки гуманітарної допомоги.

За даними українських спецслужб, російське командування наказало своїй армії стріляти у мирних мешканців.

Вже чотири європейські країни розпочали розслідування російських воєнних злочинів.

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