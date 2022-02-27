Українці продовжують давати відсіч загарбникам.

Вже четвертий день триває війна в Україні, яку розпочала Російська Федерація. З 24 лютого Україна змушена давати відсіч російським окупантам і захищати свої землі.

Крім героїчної роботи ЗСУ, на допомогу приходять мирні жителі, в числі яких і роми. Останні сьогодні вночі, 27 лютого, вкрали у російських загарбників танк. А сталося це недалеко від Каховки, в селі Любимівка Херсонської області.

"Херсонщина "жжот". У селі Любимівка цигани вкрали танк. Ще раз. Цигани. Танк. Вкрали. У росіян", - пишуть місцеві жителі.

Нагадаємо, на Чернігівщині мирні жителі намагалися зупинити ворожі танки.

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