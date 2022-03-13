За попередніми даними, супротивник випустив вісім ракет.

Під Львовом супротивник здійснив авіаудар по Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон).

За попередніми відомостями, випущено вісім ракет, повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його даними, відомості щодо потерпілих в результаті авіаудару встановлюються.

"Окупанти здійснили авіаудар по міжнародному центру миротворчості та безпеки. За попередніми даними, вони випустили вісім ракет…", - зазначив чиновник.

Ударом по Яворівському полігону росіяни намагаються показати, що немає ніякої спокійної та безпечної точки в Україні, заявив радник очільника МВС Вадим Денисенко під час телемарафону.

Раніше повідомлялося, що у Львові було оголошено повітряну тривогу. У мережі повідомили, що в обласному центі було чути два сильні вибухи.

Місцевий депутат Ігор Зінкевич писав, що вибухи - результат роботи української ППО по російських ракетах.

Вибухи на Львівщині пролунали вперше з часу вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ вдерлися до України.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Херсон та Житомир.

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