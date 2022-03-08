За даними ЗМІ, три виховательки дитбудинку загинули на місці.

У Миколаївській області неподалік від обласного центру у вівторок, 8 березня, російські терористи розстріляли мікроавтобус з персоналом дитячого будинку сімейного типу, є жертви.

Про це "Преступности.НЕТ" повідомили місцеві жителі.

Зазначається, що інцидент стався вдень на кіровоградській трасі Н-14, в 25 кілометрах від в'їзду в миколаївський мікрорайон Тернівка.

У Mercedes-Benz Sprinter їхав персонал для зміни колег в дитячому будинку сімейного типу одному з сіл Миколаєва. На трасі мікроавтобус зустріла російська військова техніка з позначкою "Z". Окупанти відкрили вогонь по мікроавтобусу.

Три виховательки дитбудинку загинули на місці. Мікроавтобус під обстрілом загорівся. Ще дві людини отримали осколкові поранення.

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