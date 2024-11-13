Під Торецьком ЗСУ застосовують надпотужну гармату із СРСР зі снарядами із США, - BILD

Навесні 2022 року Україна вичерпала запас снарядів для цієї гармати, тому її на довгий час вивели за лінію фронту.

Українська армія застосувала у боях під Торецьком надпотужну радянську гармату зі снарядами із США.

Як повідомляє кореспондент BILD Бйорн Штрицель, який побував на позиціях ЗСУ поблизу міста Торецьк, нещодавно ЗСУ ввели в бій надпотужну самохідну артилерійську установку (САУ) 2С7 "Півонія" масою 60 тонн зі стволом 12 метрів. Це найважча гармата у світі з діючих. Її розробили у СРСР 1960-ті знищення бетонних укріплень противника.

"Півонії" потрібні снаряди калібру 203 мм, кожен масою 100 кг. Як пише видання, весною 2022 року ЗСУ швидко витратили ці боєприпаси із радянських запасів, тому ці САУ відвели від лінії фронту. Нещодавно українцям поставили снаряди із США потрібного калібру. Американці виробляли їх у 1950-і та 1960-і для своїх гармат М110 та М115.

Відео дня

Артилеристи ЗСУ запускають "Півонію" ще до надходження наказу про стрільбу. Офіцер Ростислав пояснив:

"Вона (машина - УНІАН) має досягти робочої температури".

Щойно віддано наказ, артилеристи вибігають з укриття та виводять "Півонію" на вогневу позицію. Висувається відкидна плита-сошник, що упирається в землю, щоб поглинути найсильнішу віддачу. Коли "Півонія" стріляє, вся земля навколо здригається, зазначає Штрицеля.

Ситуація в Торецьку зараз

Як повідомляв УНІАН, оосіяни під час свого наступу просунулися на 2,5 км до центру міста Торецьк Донецької області, і наразі контролюють вже близько 70% території міста.

ЗСУ не вдається здійснити контрудар, оточити і вибити росіян із багатоквартирних будинків у центрі Торецька.

Вас також можуть зацікавити новини: