Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба заявляє, що під Васильковом продовжується бій за аеропорт.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Наразі російські війська нанесли ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Спалахнула велика пожежа, яку можна бачити навіть із Києва. Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння", - наголосив Кулеба.
Водночас, повідомив він, наразі вдалося перекрити постачання газу.
"Маємо пряме влучення в один із 10 резервуарів з паливом. Вогонь може перекинутися й на інші. У такому випадку нам загрожує неминуча екологічна катастрофа. Робимо все можливе, аби не допустити цього!", - запевнив голова КОДА.
Нагадаємо, що російські загарбники вдарили по нафтобазі у Василькові на Київщині. Там палає пожежа.