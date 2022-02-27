 Під Васильковом триває бій з окупантами / фото УНІАН

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба заявляє, що під Васильковом продовжується бій за аеропорт.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Наразі російські війська нанесли ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Спалахнула велика пожежа, яку можна бачити навіть із Києва. Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння", - наголосив Кулеба.

Водночас, повідомив він, наразі вдалося перекрити постачання газу.

"Маємо пряме влучення в один із 10 резервуарів з паливом. Вогонь може перекинутися й на інші. У такому випадку нам загрожує неминуча екологічна катастрофа. Робимо все можливе, аби не допустити цього!", - запевнив голова КОДА.

Нагадаємо, що російські загарбники вдарили по нафтобазі у Василькові на Київщині. Там палає пожежа.

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