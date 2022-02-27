Через бій рятувальники не можуть почати гасити пожежу на нафтобазі.

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба заявляє, що під Васильковом продовжується бій за аеропорт.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Наразі російські війська нанесли ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Спалахнула велика пожежа, яку можна бачити навіть із Києва. Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння", - наголосив Кулеба.

Водночас, повідомив він, наразі вдалося перекрити постачання газу.

"Маємо пряме влучення в один із 10 резервуарів з паливом. Вогонь може перекинутися й на інші. У такому випадку нам загрожує неминуча екологічна катастрофа. Робимо все можливе, аби не допустити цього!", - запевнив голова КОДА.

Нагадаємо, що російські загарбники вдарили по нафтобазі у Василькові на Київщині. Там палає пожежа.

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