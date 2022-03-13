Два мільйони жителів, які не полишили свої домівки, не залишаться сам-на-сам у разі погіршення ситуації, зазначили у КМДА.

У Києві сформовано двотижневий запас необхідних продуктів харчування для двох мільйонів киян, які залишились у місті.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

"Місто підготувалося до можливих дій у разі блокади. Ті два мільйони киян, які не полишили свої домівки, не залишаться сам-на-сам у разі погіршення ситуації. Столична влада у співпраці з бізнесом зробила максимум для того, щоб відкрились магазини та аптеки, а ціни у них зберігались на доступному рівні", - мовиться у дописі.

Зазначається, що місто вдячне українським та закордонним партнерам, які змогли у найкоротший термін забезпечити великі та маленькі магазини найнеобхіднішими товарами і організували їх майже безперебійну доставку.

"Крім того, в столиці виплачуються зарплати і пенсії, тому просимо мешканців Києва за можливості не тільки купувати все необхідне у магазинах, а й оплачувати комунальні послуги, які надаються у повному обсязі. А також допомагайте тим, хто поруч!", - закликали у КМДА.