Чоловік міг не знати, що його транспорт використають для вибуху.

Водій вантажівки, яка вибухнула на Кримському мосту, отримав замовлення на перевезення добрив через інтернет. Його могли використати "наосліп".

Про це пише російське РБК з посиланням на джерело в силових структурах.

За словами співрозмовника, водія використовували наосліп. Ймовірно, він не знав про запланований вибух.

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"На місці працюють вибухотехніки місцевого управління ФСБ, намагаються встановити характер та походження вибухівки", - додав співрозмовник.

Обвал Кримського моста: подробиці

Вранці 8 жовтня надійшла інформація про пожежу на мосту. РосЗМІ повідомили, що пошкоджена тільки залізнична гілка, але фото і відео з місця події показали обвал двох прольотів автомобільної частини.

У РФ повідомили про вибух вантажівки на мосту і загибель трьох людей в результаті події. А один з депутатів Держдуми назвав атаку на міст "оголошенням війни без правил".

Російським ЗМІ вже видали "методички" з правилами подачі інформації про Кримський міст. Так звані журналісти з РФ повинні писати, що він "пошкоджений, а не зруйнований".

За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, спецоперацію з підриву Кримського мосту організувала СБУ. Однак у Службі безпеки поки це не підтверджують.

Путін скликав урядову комісію через надзвичайну подію на мосту. А ВСУ тим часом задоволені, що окупанти позбулися чергової "транспортної артерії".

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