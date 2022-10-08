Водій вантажівки, яка вибухнула на Кримському мосту, отримав замовлення на перевезення добрив через інтернет. Його могли використати "наосліп".
Про це пише російське РБК з посиланням на джерело в силових структурах.
За словами співрозмовника, водія використовували наосліп. Ймовірно, він не знав про запланований вибух.
"На місці працюють вибухотехніки місцевого управління ФСБ, намагаються встановити характер та походження вибухівки", - додав співрозмовник.
Обвал Кримського моста: подробиці
Вранці 8 жовтня надійшла інформація про пожежу на мосту. РосЗМІ повідомили, що пошкоджена тільки залізнична гілка, але фото і відео з місця події показали обвал двох прольотів автомобільної частини.
У РФ повідомили про вибух вантажівки на мосту і загибель трьох людей в результаті події. А один з депутатів Держдуми назвав атаку на міст "оголошенням війни без правил".
Російським ЗМІ вже видали "методички" з правилами подачі інформації про Кримський міст. Так звані журналісти з РФ повинні писати, що він "пошкоджений, а не зруйнований".
За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, спецоперацію з підриву Кримського мосту організувала СБУ. Однак у Службі безпеки поки це не підтверджують.
Путін скликав урядову комісію через надзвичайну подію на мосту. А ВСУ тим часом задоволені, що окупанти позбулися чергової "транспортної артерії".