Авто соратника терориста Ігоря Безлера "Біса" - "комбата народної міліції ДНР" Сергія Попова з кримінальними кличками "Довгий" і "Дуремар" - могли підірвати через те, що у нього був конфлікт з ватажком окупаційної "адміністрації РФ" в Горлівці Іваном Приходьком.
Про це у Facebook повідомляє «Східна Правозахисна Група».
"Наші джерела інформації повідомляють, що у Сергія Попова і глави окупаційної адміністрації РФ в м. Горлівка Івана Приходька вже тривалий час існує конфлікт. Попов і Приходько не можуть поділити вивезення металобрухту з Горлівки (їм і так мало перепадає від основних потоків, ось вони і пильнують за кожною дрібницею)», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що Попов госпіталізований і знаходиться в лікарні, стан його здоров'я не критичний.
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"Дану ситуацію спецслужби РФ будуть використовувати для того, щоб продемонструвати дії українських спецслужб, спрямовані на ескалацію конфлікту і зрив перемир'я. Якби спецслужби РФ ставили завдання про ліквідацію, то Сергій Попов вже був би в компанії лідерів бойовиків "ЛНР" і "ДНР" Гіві, Мотороли, Бетмена, Дрьомова і т.д", - стверджують у правозахисній групі.
На цей час в'їзд і виїзд з Горлівки, а також центр міста перекритий, проводиться відпрацювання території і нібито є затримані.
Замах на терориста Сергія Попова: що про нього відомо
- Невідомі заклали в автомобілі бойовика Сергія Попова фугас і привели його в дію, коли він віз дочку в школу. Обидва живі.
- Незабаром в пабліках терористів опублікували фото з місця події.
- Згідно з даними "Миротворця", під час окупації Криму Попов входив до складу "самооборони Криму". Потім повернувся в Горлівку, входив у близьке оточення Ігоря Безлера.
- Бойовик до війни на Донбасі володів СТО в Горлівці.
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