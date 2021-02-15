У терориста Сергія Попова і глави окупаційної адміністрації РФ в Горлівці Івана Приходька вже тривалий час існує конфлікт.

Авто соратника терориста Ігоря Безлера "Біса" - "комбата народної міліції ДНР" Сергія Попова з кримінальними кличками "Довгий" і "Дуремар" - могли підірвати через те, що у нього був конфлікт з ватажком окупаційної "адміністрації РФ" в Горлівці Іваном Приходьком.

Про це у Facebook повідомляє «Східна Правозахисна Група».

"Наші джерела інформації повідомляють, що у Сергія Попова і глави окупаційної адміністрації РФ в м. Горлівка Івана Приходька вже тривалий час існує конфлікт. Попов і Приходько не можуть поділити вивезення металобрухту з Горлівки (їм і так мало перепадає від основних потоків, ось вони і пильнують за кожною дрібницею)», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Попов госпіталізований і знаходиться в лікарні, стан його здоров'я не критичний.

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"Дану ситуацію спецслужби РФ будуть використовувати для того, щоб продемонструвати дії українських спецслужб, спрямовані на ескалацію конфлікту і зрив перемир'я. Якби спецслужби РФ ставили завдання про ліквідацію, то Сергій Попов вже був би в компанії лідерів бойовиків "ЛНР" і "ДНР" Гіві, Мотороли, Бетмена, Дрьомова і т.д", - стверджують у правозахисній групі.

На цей час в'їзд і виїзд з Горлівки, а також центр міста перекритий, проводиться відпрацювання території і нібито є затримані.

Замах на терориста Сергія Попова: що про нього відомо

Невідомі заклали в автомобілі бойовика Сергія Попова фугас і привели його в дію, коли він віз дочку в школу. Обидва живі.

Незабаром в пабліках терористів опублікували фото з місця події.

Згідно з даними "Миротворця", під час окупації Криму Попов входив до складу "самооборони Криму". Потім повернувся в Горлівку, входив у близьке оточення Ігоря Безлера.

Бойовик до війни на Донбасі володів СТО в Горлівці.

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Автор: Денис Прядко