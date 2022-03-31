Наступ із Білорусі вже фактично йде, наголосив радник міністра внутрішніх справ.

Російські окупанти обстрілюють українські міста з аеропорту у Бресті (Білорусь).

Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник глави МВС Вадим Денисенко.

При цьому Денисенко наразі оцінює загрозу участі білоруських військ як низьку.

"Наступ із Білорусі вже фактично йде, тільки не білоруської армії. Більше того, росіяни почали використовувати Брестський аеропорт, з якого розпочинаються обстріли наших територій", - відповів радник глави МВС.

З початку вторгнення Росії режим Лукашенка надав територію Білорусі у повне користування окупантами. Саме з білоруських полігонів відбуваються масові пуски ракет по цивільних та військових об’єктах українських міст.

Сам Лукашенко неодноразово уникав прямої відповіді, чи воюватимуть білоруські війська в Україні.

ЄС визнав Білорусь співучасником агресії РФ проти України.

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