Українська сторона передала як пропозицію новий план на розгляд посередникам від ОБСЄ та російській делегації.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій по Донбасу.

Про це йдеться у повідомленні української делегації в ТКГ у Facebook.

Цими п'ятьма головними пунктами визначено:

виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;

скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

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відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ;

збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ у чотири рази (на 1 тис. 500 осіб);

лише за виконання перших чотирьох умов - підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

"Це пропозиція української делегації на теперішний час, представлена посередникам (ОБСЄ) та російській делегації", - наголошується у повідомленні.

Також сказано, що реальна реалізація комплексу цих заходів, потребує схвалення президентом і Верховною Радою України.

Українська делегація уточнює, що наступне засідання ТКГ відбудеться 10 листопада. Відтак, до цього часу ОБСЄ має сформувати власну позицію і, можливо, внести свої пропозиції до подальшого розгляду Плану дій.

В українській делегації нагадали, що цей план є подальшим розвитком шляхів виконання домовленостей, досягнутих в рамковому "нормандському форматі" на вищому рівні починаючи з 2014 року.

"Необхідність створення плану виникла як спільне рішення трьох сторін задля, зокрема розблокування роботи профільних підгруп після демаршу російської сторони у вересні цього року", - йдеться у повідомленні.

План дій по Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».

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Автор: Віталій Саєнко