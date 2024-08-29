На Покровському напрямку відбувається гаряча фаза боїв, але просування ворога призупиняється.

На Покровському і Курахівському напрямку ситуація дуже гаряча, але тут ворога може очікувати несподіванка. Про це сказав офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі каналу Київ24.

Він наголосив, що зараз на Покровському напрямку доволі гаряча фаза боїв. "Ворог все ж таки зупиняється, незважаючи на те, що їх там багато і що вони відчули можливість просуватися, бо окупантів ліквідовують", - зазначив Цехоцький.

Він розповів, що на Покровському напрямку на позиції підрозділів бригади минулої доби противником було проведено 20 штурмів, а вночі ще чотири спроби штурмувати – вони всі відбиті.

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Цехоцький наголосив, що Курахівський напрямок, як і Покровський, є дуже гарячим.

"І це може бути отим переломним моментом у цій війні, коли ворога тут може чекати велика несподіванка… Це може бути останній активний штурм фюрера в цій війні, з такими просуваннями. Покровськ ніхто не збирається здавати", – підкреслив він.

При цьому наголосив, що завдання Сил оборони - не допустити ворога близько до Покровська.

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Як повідомляв УНІАН, Нагадаємо, у DeepState оцінили ситуацію на Покровському напрямку як критичну, оскільки росіяни швидко просуваються і наразі вже ускладнили логістику ЗСУ, взявши під вогневий контроль один із головних логістичних шляхів.

Воєнний оглядач Денис Попович зазначив, що російські окупанти зараз перебувають за 10 км від Покровська. Існує кілька чинників, які впливають на швидке просування РФ на Покровському напрямку. Зокрема, це перевага ворога в живій силі та вогневій потужності, вони користуються помилками наших командирів – йдеться про ситуацію в Новогродівці.

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