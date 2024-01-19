Він втратив орієнтування в просторі та намагався пересуватися окопами.

Оператори 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій під час роботи на Донеччині взяли у полон військовослужбовця російських військ.

Як повідомили ССО в Telegram, росіянина взяли в полон на Бахмутському напрямку. Зазначається, що після проведення розвідки та ураження передових позицій росіян оператори помітили, що один із окупантів втратив орієнтування в просторі та намагається пересуватися окопами.

"Військовополонений розповів досить розповсюджену "сумну" історію російського "асвабадітєля": фінансові проблеми, контракт в російській армії, три дні підготовки на полігоні, відправка до України. На камеру він радить своїм співвітчизникам не йти до окупаційного війська та впевнений, що війна проти України - це тотальне винищення російського населення", - заявили в ССО.

Також вони поінформували, що військовополоненого передали до відповідних органів для поповнення обмінного фонду.

Полон ЗСУ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, на початку 2024 ЗСУ взяли у полон російського найманця із Сомалі. Він сказав, що йому обіцяли службу в Росії - нібито він замінить російських окупантів, які пішли воювати проти України.

Раніше у розвідці розповіли, що в полон України через гарячу лінію проекту "Хочу жить", створеного для солдатів російської армії, вже здалися понад 220 осіб.

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