Україна у 2026 році щомісяця бере в полон більше росіян, ніж РФ українців, - Коордштаб

Це вдається зробити завдяки українським бійцям, які ризикують життям.

Впродовж 2026 року бійці ЗСУ кожного місяця беруть у полон в середньому на 107 окупантів більше, ніж Росія українців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Ще у 2023 році російська пропаганда поширювала фейки про "понад 20 000 українських військових" у російському полоні. У січні 2024 року Путін заявляв, що співвідношення російських та українських полонених нібито становить "один до десяти"", - додали у повідомленні.

Проте насправді з середини 2023 року Україна почала брати у полон більше російських солдатів, ніж РФ - українських. У 2024 та 2025 роках обмінний фонд України зростав швидше за російський.

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"У 2026 році ця різниця ще збільшилася. За перші вісім місяців року в український полон потрапило на 858 російських військовослужбовців більше, ніж українців – у російський. У середньому – на 107 осіб щомісяця", - підкреслив Коордштаб.

У відомстві зазначили, що Україні це вдається зробити завдяки українським бійцям, які ризикують життям, аби брати ворога живим. Додаткову роль також відіграє системна інформаційна робота - загарбникам показують, що здача в полон - це можливість зберегти життя.

"Україна також стимулює військовослужбовців брати противника живим – за це передбачені премії. Таким чином працює ціла система: українські військові мають додаткову мотивацію брати росіян у полон, російські військовополонені утримуються в нормальних умовах, а інформація про це доходить до російських військових. Кожен росіянин в українському полоні – це можливість повернути додому ще одного українського Захисника або цивільного заручника", - додали у Коордштабі.

Полон ЗСУ - останні новини

Як писав УНІАН, на кордоні оборонці взяли в полон російського розвідника. Полонений виявився розвідником 20-го окремого розвідувального батальйону Росії. У нього вилучили рацію та допитали.

"Чоловік виказав місцезнаходження ворожих позицій, шляхи переміщення інших груп ДРГ противника та їхні подальші плани в цьому районі", - розповіли у ССО.

Також повідомлялось, що під Часовим Яром у полон взяли українців, які воювали за окупантів. Водночас подальша доля цих полонених може відрізнятися від долі російських військовослужбовців. Зокрема їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

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