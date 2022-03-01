В результаті обстрілу загинула одна людина, а ще дві отримали травми

Російські війська обстріляли село Дачне в Одеській області. В результаті одна людина загинула, а ще двоє постраждало.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

Відзначається, що під обстріл потрапили дев'ять цивільних будинків, а також пошкоджений газопровід.

"1 березня близько 12:00 в с.Дачне Одеського району стався обстріл, в результаті чого пошкоджений газовий трубопровід, близько 9 приватних будинків і виникло загоряння приватного гаража, в результаті чого загинула 1 людина і 2 людини постраждало", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи ДСНС відведені на безпечну відстань через обстріли.