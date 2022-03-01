В Одеській області обстріляли село /фото ДСНС України
Російські війська обстріляли село Дачне в Одеській області. В результаті одна людина загинула, а ще двоє постраждало.
Про це повідомляє прес-центр ДСНС.
Відзначається, що під обстріл потрапили дев'ять цивільних будинків, а також пошкоджений газопровід.
"1 березня близько 12:00 в с.Дачне Одеського району стався обстріл, в результаті чого пошкоджений газовий трубопровід, близько 9 приватних будинків і виникло загоряння приватного гаража, в результаті чого загинула 1 людина і 2 людини постраждало", - йдеться в повідомленні.
В результаті обстрілу постраждали дев'ятеро людей / фото ДСНС України
Підрозділи ДСНС відведені на безпечну відстань через обстріли.
У Дачному через обстріли загинула одна людина /фото ДСНС України