За його словами, для того, щоб навівся так "Іскандер", потрібно, щоб багато часу пройшло.

Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що перша за понад півтора року втрата високомобільної реактивної системи залпового вогню HIMARS потребує ретельного розслідування.

В ефірі "Свобода.Live" він висловив упевненість, що "такі засоби втрачати не можна". За його словами, для того, щоб навівся так "Іскандер", потрібно, щоб багато часу пройшло.

"Нехай спеціалісти розслідують, чому так сталося, – звичайно, HIMARS із тилу стріляв, і ми бачимо, що розвідка противника працює на те, щоб виявити зараз HIMARS. Коли ось так літають і його "змальовують" – є там звичайні засоби, навіть на нашому, на тактичному іноді рівні, на оперативному рівні, і ти бачиш, що над тобою літає", - сказав він.

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На його переконання, тут потрібно взагалі розбиратися, хто забезпечував ППО і повітряну безпеку.

"Я впевнений, що якщо є на рівні командира взводу і роти ті планшети, які показують польоти БпЛА, то на рівні HIMARS у кожній машині таке має бути, і він має дивитися, що над ним літає, і виходячи з цього займати ту чи іншу позицію", – пояснив Костенко.

Інформація про ураження HIMARS

Нещодавно росіяни змогли знищити одну з українських високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Як пише Forbes на основі аналізу відео росіян, установку помітив безпілотник біля лісосмуги у Никанорівці Донецької області, приблизно за 40 км від лінії фронту. Згодом на HIMARS націлили ракету "Іскандер".

Ракета впала поблизу HIMARS та уразила її. Доля екіпажу невідома. Видання зазначає, що також незрозуміло, чому HIMARS стояв просто неба серед білого дня.

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