Російські військові цілеспрямовано били по портовій інфраструктурі, але потужності не постраждали.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чого саме окупанти жадали, завдаючи вночі такого потужного удару по Одесі.

Свою думку про тактику ворога вона висловила під час брифінгу у медіа-центрі "Україна-Одеса". За її словами, йдеться про масовану, потужну, змішану атаку, яку загарбники планували значно раніше.

"Ворог застосував різні види озброєння, вочевидь, намагаючись заплутати сили протиповітряної оборони, максимально їх обійти. Але результативність нашої ППО, як завжди, - на висоті: 21 "Шахед" знищено над Одещиною, коли вони заходили з моря, чотири - над Миколаївщиною. Потім вони застосували ракети типу "Калібр", - розповіла Гуменюк.

Вона додала, що ці ракетоносії довготривалий час чергували у Чорному морі, але ворог їх не застосовував. Така ситуація викликала певне напруження та рівень ракетної небезпеки українські військові оцінювали, як дуже високий.

Спікерка наголошує, що цієї ночі ворог застосував велику кількість дорогих ракет, але така "розкіш" була реалізована під акомпанемент певних висловлювань: "Це отвєточка" - такі гасла неслись з російських пропагандистських джерел.

Гуменюк вважає, ця тактика назрівала в окупантів довготривалий період, та українські захисники були готові до подібного удару.

"В Одесі ворог спрямував свої зусилля саме на портову інфраструктуру. Наслідки повітряного бою, вибухова хвиля, пошкодила, в тому числі деякі об’єкти портової інфраструктури, але виробничі потужності порту не ушкоджені. Також над приватним сектором було збиття ракет, частина одної з них впала на приватний будинок", - констатувала спікерка.

Також вона прокоментувала той факт, що майже відразу після початку удару у російських пропагандистських ЗМІ з'явилось відео, на якому зафіксовано спалах у районі порту. За словами Гуменюк, імовірно невідомі зафіксували та "злили" бойову роботу - збиття ракети ракетою. У цьому випадку йдеться про злочин, який карається ст. 114 ККУ. Наразі правоохоронці проводять відповідні заходи щодо виявлення зловмисників.

Вночі окупанти запустили по Одесі шість "Калібрів"

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 18 липня ворог підступно атакував південь України - Одещину та Миколаївщину. Зокрема, по Одесі загарбники спочатку спрямували кілька хвиль ударних дронів, потім було випущено по місту шість "Калібрів".

Всі ракети та понад два десятки дронів було знищено силами протиповітряної оборони, але уламками збитих ракет та вибухова хвиля пошкодили об'єкти портової інфраструктури й кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав 74-річний чоловік, він ушпиталений.

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