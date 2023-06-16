Повідомляється, що зафіксовано пуски крилатих ракет з Чорного моря.

Вранці 16 червня українців попередили про ракетну небезпеку. У зв'язку з цим у низці областей оголошено повітряну тривогу.

"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря!" - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Оновлено 11:30. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичної зброї:

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Всі в укриття".

Оновлено 11:30. Повітряна тривога оголошена на заході України.

Оновлено 11:22. У Київській міській військовій адміністрації заявили про роботу ППО:

"Повітряна тривога продовжується! В області, на підступах до Києва працює ППО. Знаходьтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги!".

Оновлено 11:14. Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав уважно поставитися до тривог.

Оновлено 11:06: У Повітряних силах повідомили, що кілька ракет типу "Калібр" прямують на північ: "Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Оновлено 11:05. Повітряна тривога оголошена ще у низці областей, у тому числі в Києві та Київській області.

Станом на 10:55 тривогу оголошено у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях.

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