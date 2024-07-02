За словами Владислава Селезньова, росіяни прагнуть ускладнити забезпечення українських сил на східному фронті.

Російські окупанти прагнуть перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка. Це ускладнить забезпечення Збройних сил України на східному фронті. Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, ворог прагне перерізати трасу, якою українська армія забезпечує діяльність своїх сил та засобів на багатьох ділянках східного фронту.

"Очевидно, що ворогу важливо це. Він прагне взяти її під вогневий контроль на першому етапі. Далі, якщо вдасться перерізати цю автомобільну магістраль, українська армія буде відчувати певні складнощі із вчасним та повноцінним забезпеченням наших оборонців, які діють в районі Часового Яру. Це серйозний виклик, серйозні задачі зараз стоять щодо стабілізації ситуації", - вважає експерт. Відео дня

Він також зазначив, що новопризначений командувач Об'єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов нині стикається з серйозними проблемами - зокрема, це полягає в стабілізації лінії бойового зіткнення, оскільки рішення, ухвалені раніше, не сприяли стабілізації ситуації, при цьому ворог має тактичну перевагу, "але ми маємо розуміти, що цього літа він зосередить всі свої зусилля на захопленні територій Донецької області, незважаючи на великі втрати".

"Ми не повинні допомагати ворогу. Маємо вибудовувати багаторівневу системну лінію оборони інженерних фортифікаційних споруд. Стратегічна оборона реалізовує дві важливі цілі: максимальне сповільнення просування російських військ та знищення особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ворог втрачає понад 1,3 тисячі військовослужбовців щодоби, десятки артилерійських гармат, автомобільної та бронетехніки. Але, незважаючи на втрати, ворог продовжує просуватися вперед", - підсумував військовий.

Ситуація на фронті - останні новини

У червні ЗСУ завдали росіянам рекордних втрат. За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, зокрема, було знищено 59 систем російських протиповітряної оборони, що є другим за кількістю результатом за весь час війни.

Крім того, росіяни втратили рекордну кількість ствольної артилерії за весь час повномасштабної війни проти України. Йдеться про 1415 одиниць техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: