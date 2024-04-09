За словами Плетенчука, у РФ залишилося 10 малих ракетних кораблів на кшталт "Сєрпухова".

Пожежі на кораблях "Екатеріна Вєлікая" та "Сєрпухов", які сталися напередодні, мають дещо спільне, заявив в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"По-перше, це російське нехлюйство. По-друге, ці корабель та судно об'єднує те, що вони служать для втілення російських амбіцій. Останнім часом має місце риторика РФ про розвідування нових територій на Півночі. Для них ці арктичні програми важливі. Але напочатку повномасштабної війни вони перекинули свою арктичну команду сюди, де вони були спалені в Україні", – сказав Плетенчук.

Крім того, речник розповів про стан "Сєрпухова" після пожежі: "Що стосується малого ракетного корабля, це серійний корабель, їх мало бути 11, тепер вже менше. 12-й вони, здається, добудовують ще. Можемо лише констатувати той факт, що він вийшов з ладу".

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Він також сказав, що відновлення цих кораблів може зайняти багато часу через нестачу компонентів у РФ.

"Корабель – це складний механізм, який складається з багатьох елементів. І коли один із них виходить з ладу – решту ви також не можете застосовувати в повному обсязі. Коли вони будували ці кораблі, в них крім металу, кабелів та екіпажів, російського мало. Навіть зварювальні апарати в них іноземного виробництва" – пояснив Плетенчук.

Пожежа на двох російських кораблях одночасно: що відомо

Зранку, 8 квітня стало відомо, що у Примор'ї Російської Федерації спалахнув багатофункціональний корабель постачання "Катерина Велика". Судно зійшло з верфі лише три роки тому. Внаслідок інциденту є загиблий та поранені.

У цей же день в Росії сталася пожежа на ще одному судні – малому ракетному кораблі "Сєрпухов". За інформацією ГУР, через пожежу повністю знищено засоби зв'язку та автоматизації корабля.

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