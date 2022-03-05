Дуже гарно відпрацювала наша система ППО.

У суботу, 5 березня, в Одесі протиповітряна оборона знищила літак Росії.

Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Дуже гарно відпрацювала наша система ППО. За даними, які є на цю хвилину, знищено ще один ворожий літак. Можливо, ці дані зміняться з користю для нас, й стане більгше збитих ворогів", - заявив він.

Раніше стало відомо, що на Миколаївщині українські морські піхотинці разом з побратимами з ОК "Південь" збили чотири гвинтокрили противника. При цьому один з морпіхів збив одразу три одиниці.

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