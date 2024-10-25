За словами Світана, є усі економічні важелі, щоб розвалити Росію, як СРСР.

Процес розвалу Росії вже запущений. Про це в коментарі 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

На його думку, "потрясіння" в РФ можуть початися з Північного Кавказу. Військовий, зокрема, нагадав про розстріл невідомими КАМАЗа "путінських росгвардійців".

У Росії назріває, а в деяких аспектах вже триває, визвольна боротьба. Насамперед йдеться про Ічкерію, Інгушетію та Дагестан. Це ті республіки, де є так звані визвольні армії і всередині, і за межами Росії. Цей процес триває вже не один рік. Частини цих визвольних армій воюють на нашій території проти росіян ще з 2014 року, особливо Ічкерія", – зазначив Світан.

Відео дня

Він підкреслив, що процес розвалу Росії вже запущений і закінчиться після остаточного розпаду країни-агресорки та утворення нових держав. При цьому подеколи він приймає радикальнішу форму, як-от знищення російських військових. Як сказав Світан, ситуація в Чечні демонструє, що Росія зсередини починає "пухнути і розриватися":

"Щоб остаточно поставити хрест на країні-агресорці, треба розвалити путінську імперію економічно. Є усі економічні важелі, щоб розвалити Росію, як СРСР. ... Це можна зробити, продовжуючи планомірно тиснути на Росію санкціями та зниженням ціни на нафту".

Війна в Україні - останні новини

Російські окупанти накопчують ракети і готують масований удар по Україні. Про це в ефірі телемарафону сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

За його словами, росіяни виготовляють і накопичують ракети, при цьому, немає інформації, що у Росії виникла серйозна криза з виробництвом ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: