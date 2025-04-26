Зеленський пояснив, чому перемога Росія в Україні неможлива

За словами президента, Путін "як і кожен диктатор або автократ, живиться оплесками та визнанням".

Амбіції російського правителя Володимира Путіна лише збільшуватимуться, і якщо Україна не витримає, то він продовжить агресію далі стосовно іншіих країн. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в другій частині інтерв'ю американському журналісту Бену Шапіро.

Він переконаний, що Україна повинна зупинити Путіна, щоб не ризикувати й щоб "світ не ризикував".

"Ми воюємо за наше виживання, а ви (Захід, - ред.) - не тільки за наше виживання, а й за ваші можливі ризики. Навіщо вам ці ризики від неадекватної людини?" - зазначив Зеленський.

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На його думку, у випадку, якщо Путіну вдасться перемогти, у світі є країни та певні лідери, які при владі багато років та теж вирішать "спробувати".

"Перемога Путіна неможлива, бо це провал США як лідера світу. Ця політика вже має вплив на багато речей - вашу валюту, вашу економіку, стабільність і силу долара США, присутність вашої валюти у світі, ціни на енергоносії", - сказал президент.

За словами Зеленського, Путін "як і кожен диктатор або автократ, живиться оплесками та визнанням". Він додав:

"Він не живе, якщо є ізоляція. І якщо такі лідери, як США, Китай, визнають його, тоді він цим живе і продовжує".

Політика Трампа щодо РФ та Китаю - думка аналітика

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Оглядач The Washington Post Ішан Тхарур стверджує, що його спроби переконати Росію (через переговори щодо України) і протистояти Китаю (через ескалацію торговельної війни) не приносять очікуваних Трампом результатів.

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