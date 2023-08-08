Йдеться про рішення диктатора озброїти одну з "ключових" організацій РФ військовою технікою від 4 серпня 2023 року. Тоді Путін підписав відповідний закон.

У британській розвідці пояснили, чому лідер РФ Володимир Путін прийняв рішення довірити Росгвардії важке озброєння. Відповідну зміну на рівні закону диктатор затвердив 4 серпня 2023 року.

Як зазначає Міноборони Британії у Twitter, Путін дійшов до цього кроку через хвилювання щодо безсилля Росгвардії, яка погано проявила себе під час бунту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Попри те, що очільник відомства екс-охоронець Путіна Віктор Золотов стверджував, що його силовики проявили себе на "відмінно", жодних доказів щодо ефективних дій Росгвардії у важкий для Путіна час немає, вказує британська розвідка.

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"Оскільки Золотов раніше припускав, що важка техніка повинна включати артилерію та ударні вертольоти, цей крок свідчить про те, що Кремль подвоює ресурси для Росгвардії як однієї з ключових організацій для забезпечення безпеки режиму", - йдеться у повідомленні.

Росгвардія - федеральний орган виконавчої влади РФ, який займається забезпеченням держбезпеки та налічує до 200 000 військовослужбовців. У сучасному вигляді відомство створили у 2016 році на базі внутрішніх військ МВД РФ.

Путін прийняв рішення посилити Росгвардію важким озброєнням

Нагадаємо, 4 серпня 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав закон, який вносить зміни у федеральний закон "Про війська національної гвардії". Так, термін "зброя" там змінили на "озброєння", а "бойова техніка" стала "військовою технікою". Таким чином диктатор розширив перелік зброї, яку мають право застосовувати росгвардійці під час служби.

Раніше Центр національного спротиву також з'ясував, що після провалу з захистом режиму РФ під час бунту Пригожина, Росгвардію тренують придушувати такі "активності" за двома сценаріями. Один з них також стосується Білорусі.

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